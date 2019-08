'컴백' 레드벨벳, 티저 이미지·음원 일부 공개 '기대↑'

그룹 레드벨벳 멤버들의 컴백 티저 이미지와 수록곡 음원 일부가 순차적으로 공개돼 기대감을 높인다.



레드벨벳 소속사 SM엔터테인먼트는 18일 슬기의 티저 이미지와 새 앨범 '더 리브 페스티벌' 데이 2 수록곡 '점핑(Jumpin')' 하이라이트 음원을 공개했다.



소속사는 지난 13일부터 공식 SNS(사회관계망서비스) 계정 등을 통해 멤버들의 티저 이미지와 '카풀(Carpool)' '러브 이즈 더 웨이(Love Is The Way)' '눈 맞추고, 손 맞대고(Eyes Locked, Hands Locked)' '레이디스 나이트(Ladies Night)' 등 수록곡 하이라이트 음원을 순차 공개했다.



'점핑'은 올드 스쿨 감성의 팝 댄스 곡으로, 가사에는 뜨거운 여름날 페스티벌을 즐기는 자유로운 청춘, 음악에 맞춰 다 같이 신나게 춤추는 장면 등이 생동감 있게 담겼다.



새 앨범에는 타이틀곡 '음파음파 (Umpah Umpah)'를 비롯한 다양한 장르 6곡이 수록됐으며, 오는 20일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다.



레드벨벳은 오는 21일 오후 9시부터 네이버 V LIVE 레드벨벳 채널을 통해 컴백 기념 생방송 '음파음파 캠핑 데이투♥'를 펼친다. 도심 속에서 즐기는 캠핑 콘셉트로 팬들과 소통하는 시간을 가질 계획이다.



[사진=SM엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)