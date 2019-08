몬트의 '대한민국만세'는 광복절 맞춤 노래?…가사 곱씹어 보니

신인 그룹 '몬트'의 신곡 '대한민국만세'가 광복절 맞춤 노래로 음악 팬들에게 호평 받고 있다.14일 오후 12시 각종 음원사이트를 통해 공개된 음원 '대한민국만세'는 광복 74주년을 기념해 지난날 독립을 염원하던 정신을 되새기는 동시에 불굴의 의지로 일본에 맞서 실력으로 극복하고, 결국 이겨내겠다는 강력한 의지를 담아낸 몬트의 자작곡이다. 비장하면서도 웅장한 비트로 구성된 음원은 중독성 있는 멜로디와 끓어오르는 애국심을 담은 메시지로 팬들의 귀를 사로잡고 있다.노래는 "자유와 권리를 짓밟은 저들에게 우린 바라지도 않아 Mercy, 우리가 원하는 건 한 가지 대한 독립 내 목을 누르고 조여도 외쳐 독립만세"라는 랩으로 시작된다.이어 "자유를 얻기 위해 하나로 모여 We are 서로가 서로에게 힘이 되어 We are 저 하늘 위로 태극기를 휘날리며 우린 쉴 틈 없이 외쳐 Korean"이라는 한국인의 자부심을 드러내는 가사로 이어진다.또한 "그 누구도 우릴 막지 못해 태극기를 높이 들고 만세 짓눌려도 꺾이지 않아 두려움? 전혀! 굴하지 않아 동포에게 고하노니 분연히 떨쳐 일어나 온 힘 모아 항거하고 실력으로 극복해 다시는 지지 않겠나이다 반드시 이겨내겠나이다"라는 결연한 의지를 강조했다.가사 마디 마디 마다 한국인으로서의 자부심과 긍지가 담겼으며, 일본에 지지 않고 맞서 싸우겠다는 의지가 드러나 있다. 웅장한 멜로디는 가사의 메시지를 효과적으로 실어 날랐다.뮤직비디오도 화제다. 아이돌 최초로 독도에서 촬영한 뮤비는 절반은 흑백 화면, 나머지 절반은 컬러 화면으로 제작됐다.광복 74주년 기념 프로젝트라는 문구와 함께 한국땅인 '독도'를 강조했다. 카메라는 부감으로 독도를 담아 섬의 아름다움을 강조했고, 뒤이어 '대한민국만세'라는 노래 제목이 등장했다."대한항일만세~대한극일만세~대한승일만세~대한독립만세~대한민국만세"라는 후렴구와 함께 멤버들이 태극기를 힘차게 흔드는 모습도 인상적이었다. 노래는 아리랑 선율로 우아하게 마무리됐다.마지막 장면은 하늘 아래서 잡은 독도의 아름다운 풍경이었다. 이와 함께 '항거하고(항일), 극복하여(극일), 이기고 말리라(승일)'라는 문구가 등장해 깊은 감동과 여운을 남겼다.뮤직비디오에는 국내 팬들 뿐만 아니라 다국적 팬들이 뜨겁게 반응했다. 공개된 지 3일 만에 1천 개에 가까운 댓글이 달려 뮤직비디오와 음악, 가사에 대한 호평을 남겼다. 무엇보다 몬트가 전하고자 한 메시지에 몰입한 모습이었다.몬트는 오디션 프로그램 '믹스나인'을 통해 '친환경 아이돌', '유기농 아이돌, '산골 아이돌''로 대중에게 눈도장을 찍었고, 올해 1월 타이틀곡 '사귈래 말래'로 가요계에 데뷔했다.나라찬, 빛새온, 로다 3명의 멤버로 구성된 몬트는 데뷔 전부터 해외 4개국에서 단독 콘서트를 열며 글로벌 영향력을 증명한 바 있다.(SBS funE 김지혜 기자)