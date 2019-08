'솔로 출격' 오하영, 타이틀곡은 'Don't Make Me Laugh'…21일 발표

데뷔 8년 만에 솔로 출격하는 그룹 에이핑크 멤버 오하영의 솔로 앨범 트랙리스트가 공개됐다.



오하영 소속사 플레이엠엔터테인먼트는 14일 0시 에이핑크 공식 SNS(사회관계망서비스), 팬카페 등을 통해 오하영 미니 1집 'OH!'의 하이라이트 메들리 티저를 공개했다.



공개된 약 1분 20초 분량의 티저에서는 'Don't Make Me Laugh' ' How we do (Duet. Babylon)' 'Nobody (Feat. 칸토)' 'Do You Miss Me' 'Worry about nothing' 등 다섯 트랙이 흘러나왔다. 오하영의 매력적인 음색, 다채로운 장르로 꾸며진 곡들이 귀를 사로잡았다.



타이틀곡은 'Don't Make Me Laugh'로, 두아 리파의 'New Rules', 제드-케이티 페리의 '365' 등을 탄생시킨 세계적인 프로듀서진이 작업에 참여했다. 더불어 실력파 뮤지션 베이빌론과 칸토가 수록곡 피처링으로 앨범에 힘을 보탰다. 오하영은 'Worry about nothing' 작사에 참여했다고 전해져 과연 어떤 이야기를 담았을지 궁금증을 증폭시킨다.



오하영은 오는 21일 '놀라운 음악을 선사하겠다'는 포부를 담은 미니 1집 'OH!'를 발매한다. 소속사는 "이번 앨범을 통해 달콤한 사랑의 감정을 오감에 빗대어 24살 오하영만의 매력으로 표현해낼 예정"이라고 기대를 높였다.



[사진=플레이엠엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)