방탄소년단 日 싱글, 한국 가수 최초 '밀리언' 인증

그룹 방탄소년단이 일본에서 싱글로 '밀리언' 인증을 받았다.



방탄소년단 소속사 빅히트엔터테인먼트는 9일 "일본 레코드협회가 이날 발표한 '골드 디스크 인정 작품'에 따르면, 지난 7월 발매된 방탄소년단의 열 번째 싱글 'Lights/Boy With Luv'는 100만 장 이상의 출하로 '밀리언' 인증을 획득했다"고 밝혔다.



일본 레코드협회는 매달 앨범 누적 출하량에 따라 골드(10만 장 이상), 플래티넘(25만 장 이상), 더블 플래티넘(50만 장 이상), 트리플 플래티넘(75만 장 이상), 밀리언(100만 장 이상) 등으로 분류해 인증하고 있다.



그동안 일본에서는 한국을 비롯한 해외 남성 아티스트 가운데 싱글로 밀리언 인증을 받은 아티스트가 전무했다.



앞서 방탄소년단은 일곱 번째 싱글 '피 땀 눈물'로 플래티넘을 획득했다. 여덟 번째 싱글 'MIC Drop/DNA/Crystal Snow', 일본 정규 3집 'FACE YOURSELF', 아홉 번째 싱글 'FAKE LOVE/Airplane pt.2'로 통산 3번의 더블 플래티넘 인증을 받기도 했다.



방탄소년단 'Lights/Boy With Luv'는 발매 직후 7일 연속 일본 오리콘 데일리 싱글 차트 1위를 기록한 바 있다. 오리콘 주간 싱글 차트(7/1~7/7)와 주간 합산 싱글 차트(7/1~7/7)에서도 정상을 차지했다.



[사진=빅히트엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)