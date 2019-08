방탄소년단, 유튜브 5억 뷰 뮤비 6편…'쩔어'도 돌파

그룹 방탄소년단의 '쩔어' 뮤직비디오가 유튜브 5억 뷰를 돌파했습니다.9일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단이 2015년 4월 낸 미니앨범 '화양연화 pt.1' 수록곡 '쩔어' 뮤직비디오는 이날 오전 6시 17분쯤 유튜브 조회수 5억 건을 넘겼습니다.이로써 방탄소년단은 7억 9천만 뷰를 넘긴 'DNA'를 비롯해 '불타오르네', '페이크 러브'(FAKE LOVE), '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스, '아이돌'(IDOL)에 이어 통산 6번째 5억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐습니다.지난달 '아이돌'로 세운 한국 가수 최다 5억 뷰 뮤직비디오 보유 기록도 자체 경신했습니다.'쩔어'는 강렬한 일렉트로닉 힙합 사운드로 밤낮없이 음악에 매진하는 멤버들의 자전적인 내용을 담은 노래입니다.아울러 방탄소년단은 미국 '빌보드 200'에 16주째 진입하며 꾸준한 인기를 이어갔습니다.이들 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)는 빌보드 최신차트(8월 10일자)에서 '빌보드 200' 97위에 올랐습니다.지난 4월 1위로 처음 진입한 이래 16주 연속 메인 앨범 차트 진입입니다.지난해 8월 발매된 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)도 '빌보드 200' 115위에 랭크돼 지난주 순위보다 3계단 상승했습니다.방탄소년단은 또 '소셜 50' 차트에서 통산 138번째, 108주 연속 1위로 최장기간 연속 기록을 이어갔습니다.(사진=빅히트엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)