韓 공포 매운맛 좀 볼래?…'암전', 아시아·유럽에 수출

영화 '암전'(감독 김진원)이 한국 공포의 매운맛을 해외에 보여줄 예정이다.



2019년 칸 필름 마켓에서 프로모 영상으로 전세계 바이어들의 이목을 집중시킨 끝에 아시아 대부분의 국가와 수출 계약을 맺었다.



세일즈사 화인컷에 따르면 영화 '암전'의 각국 배급사들의 열렬한 반응이 이어지고 있다. 올해 중국 개봉 흥행작인 'More than Blue'('슬픔보다 더 슬픈 이야기' 리메이크작)의 제작사이자 싱가포르, 말레이시아, 홍콩, 북경 등 아시아 전역에서 영화 투자, 배급, 극장 사업을 진행하고 있는 미디어 업계 선두주자 mm2 Entertainment사가 '암전'의 매력적인 스토리와 흡입력 넘치는 프로모에 찬사를 표하며 서둘러 계약을 마무리 지었다. 그 결과 8월 29일 싱가포르, 9월 5일 말레이시아에서도 개봉하게 됐다. 이외에도 베트남, 미얀마에서도 개봉을 준비 중에 있이다.



또한 필리핀의 유서 깊은 독립배급사 Pioneer Films 또한 영화의 매력에 감탄하며 배급 계약 체결 후 개봉 준비에 앞장서고 있으며, 영화 '블라인드', '심야의 FM' 등 한국의 흥행 장르 영화들을 일본에 소개한 적 있는 일본 영화, 음반 배급사 King Records사 역시 영화 구매를 확정 지은 후 개봉 계획 수립 중에 있다.



'암전'의 매력은 아시아를 넘어 유럽까지 전파될 예정이다. 장르 영화 전문 배급사인 프랑스의 First International Production과 프랑스어권 유럽 지역으로의 수출 계약을 성사 시킨 것. 또한 미국, 캐나다, 영국, 호주를 아우르는 영어권의 수출 계약 또한 진행 중에 있어 영화 '암전'이 2019년 전세계 관객들을 상대로 한국형 공포 영화의 진수를 보여줄 것으로 기대를 모으고 있다.



9월 개최되는 제 17회 태평양-자오선 영화제 파노라마 섹션 부문에 초청된 '암전'의 상영에는 김진원 감독이 직접 참가해 현지 관객들과의 무대인사 및 관객과의 대화 등을 가질 예정이다.



'암전'은 신인 감독이 상영금지된 공포영화의 실체를 찾아가며 마주한 기이한 사건을 그린 공포영화로 오는 15일 국내 개봉한다.



