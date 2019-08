그룹 브라운아이드소울이 오는 10월 새 앨범 발매와 함께 투어 콘서트를 진행합니다.



2015년 정규 4집 앨범 발매 후 4년 만에 신곡을 선보이는 만큼 새로운 음악들로 구성된 특별한 무대를 선보일 계획입니다.



이번 콘서트는 'It's Soul Right'이라는 주제로 진행됩니다.



브라운아이드소울의 소울과 'It's All Right'를 합쳐 '소울은 옳다'라는 의미를 더했는데, 그만큼 한층 깊어진 음악과 감성을 선보일 것으로 기대됩니다.



소속사는 브라운아이드소울이 음반 발매와 콘서트 외에는 별다른 활동이 없는 팀이라, 이번 콘서트가 신곡을 라이브로 들을 수 있는 소중한 기회가 될 거라고 말했습니다.