'데뷔' 로켓펀치, 당찬 첫걸음 "외모·실력·매력 자신있어요"

6인조 신예 걸그룹 로켓펀치(Rocket Punch, 연희 쥬리 수윤 윤경 소희 다현)가 상큼한 매력을 뽐내며 당찬 첫걸음을 내밀었다.로켓펀치는 7일 오후 4시 서울 광진구 구천면로 예스24라이브홀에서 첫 번째 미니앨범 '핑크 펀치(PINK PUNCH)' 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.분홍색, 흰색이 어우러진 스포티한 느낌의 의상을 입고 무대에 오른 로켓펀치는 수록곡 '루시드 드림(LUCID DREAM)'과 타이틀곡 '빔밤붐(BIM BAM BUM)' 무대를 꾸몄다.로켓펀치는 리더 연희, 일본 인기 걸그룹 AKB48 출신 쥬리부터 현 최연소 아이돌 수식어를 얻게 된 만 14세 막내 멤버 다현까지 6명으로 구성된 걸그룹이다. 이름은 '단조로운 일상에 날리는 신선한 한 방의 펀치'라는 의미로, 새로운 음악과 무대로 대중들의 일상에 밝은 에너지를 선물할 수 있도록 노력하겠다는 바람을 담았다.먼저 리더 연희는 "심장이 정말 빨리 뛰고 있다"면서 "긴장이 돼서 설렘 반 기쁨 반이다. 빨리 로켓펀치의 매력을 보여드리고 싶다"고 떨리는 데뷔 소감을 밝혔다.이어 쥬리는 "오랫동안 준비했고 한국 무대에서 다섯 멤버들과 함께 설 수 있어서 정말 행복하다"며 "로켓펀치 쥬리로서의 활동 기대해달라"고 벅찬 마음을 전달했다. 또 "새로운 도전을 하고 싶어서 한국에 왔다. 울림엔터테인먼트와 연락을 하다가 제가 '한국에서 데뷔하고 싶다'고 얘기했다"며 "울림엔터테인먼트에 평소 관심이 많았다. 믿고 함께하게 됐다"고 말했다.첫 미니앨범의 타이틀곡은 '빔밤붐'으로, 독일어로 '땡땡땡'이라는 의미다. 로켓펀치가 세상을 향해 자신들의 노래를 울리게 하겠다는 포부를 담은 곡이다.'빔밤붐'에 대해 수윤은 "로켓펀치의 시작"라고 표현했고, 윤경은 "렌즈"라고 비유하며 "시력이 많이 안 좋은데, 렌즈를 끼면 세상이 밝아진다. (렌즈의 역할처럼) 통통 튀는 매력으로 밝은 에너지를 전달하겠다는 포부를 담아봤다"고 설명했다.로켓펀치는 러블리즈와 같은 소속사로, 데뷔 전부터 '러블리즈 동생'이라는 별칭을 얻었다. 기대의 시선에 대해 연희는 "부담감은 있었다"라면서도 "꿈꿔온 일이고 그동안 열심히 노력했다"고 말했다.이어 "러블리즈 선배님들이 열심히 응원해줬기 때문에 자신감 있게 준비할 수 있지 않았나 싶다"고 러블리즈를 향한 깊은 애정을 드러냈다. 더불어 "최근에 러블리즈 선배님들 콘서트에 갔는데 미주 선배님이 '티저, 뮤직비디오 정말 예쁘더라'라면서 '잘 되기를 바란다'고 응원해줬다"고 에피소드를 공개했다.로켓펀치 멤버들은 일본인 멤버인 쥬리를 배려하며 원활히 소통하고 있다고 전했다. 연희는 "처음에는 쥬리 언니와 바디랭귀지로 소통했는데, 서로 한국어와 일본어를 열심히 공부해서 이제는 원활히 소통하고 있다"고 설명했다.쥬리는 "처음에 한국에 왔을 때 말을 잘 못하는 자신이 답답해서 멤버들에게 '고구마'라는 말을 많이 외쳤다"고 귀엽게 애로사항을 토로, 좌중의 미소를 자아냈다.현재 한국와 일본은 경제적으로 갈등을 빚고 있는 상황이다. 이에 쥬리를 향한 응원과 우려가 공존하고 있다. 로켓펀치는 이와 같은 상황에 대해서는 매우 조심스러워하며 말을 아꼈다.이날 로켓펀치는 남다른 자신감과 포부를 내비쳤다. 수윤은 "전 멤버가 '센터'를 할 수 있을 정도록 외모, 실력, 매력을 갖췄다고 생각한다"며 "열심히 하는 모습 보여드리겠다"고 열의를 보여줬다.첫 미니앨범 '핑크펀치'에는 이날 무대를 선보인 '빔밤붐'과 '루시드 드림' 외에도 '러브 이즈 오버(LOVE IS OVER)' 'FAVORITE(특이점)' '선을 넘어(DO SOMETHING)' 등 다채로운 곡이 수록됐다.앨범에는 이기, 용배, 재리포터, 빅싼초, 코드나인, danke, Stardust 등 수많은 히트곡을 만들어온 명품 프로듀서 군단이 참여했다. 여기에 쟈니브로스 홍원기 감독이 뮤직비디오의 메가폰을 잡아 감각적인 영상을 탄생시켰다.로켓펀치 첫 미니앨범 '핑크펀치'는 이날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다.[사진=울림엔터테인먼트 제공]bijou_822@naver.com, joy822@partner.sbs.co.kr(SBS funE 강수지 기자)