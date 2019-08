"4년 기다린 팬들, 더 많이 만나기 위해"…임시완, 팬미팅 장소 변경

4년 만의 팬미팅 개최로 큰 관심을 모았던 그룹 제국의아이들 출신 배우 임시완이 더 많은 팬을 만나기 위해 팬미팅 장소 및 날짜를 변경했다.



임시완의 소속사 플럼액터스는 2일 "'2019 임시완 팬미팅 ~ Close to You: 더 가까이 ~'의 당초 팬미팅 장소였던 흰물결 아트센터 화이트홀에서 예스24 라이브홀로 장소를 변경했다. 또한 9월 7일 토요일 오후 5시로 예정되어 있던 날짜와 시간이 9월 8일 오후 3시로 변경됐다"라고 밝혔다.



이번 임시완의 팬미팅 소식이 알려지자마자 팬들은 "오래 기다렸다", "너무 보고 싶었다" 등의 반응을 보이며 임시완과의 오랜만의 만남에 기뻐했다. 동시에 팬들은 "좌석수가 너무 적다", "더 넓은 곳에서 해달라", "4년을 기다린 팬들이 모두 다 갈 수 있게 해 달라" 등 수용인원에 대한 아쉬운 마음도 내비쳤다.



이에 따라 임시완 측은 팬미팅 장소를 더 넓은 곳으로 옮기기로 전격 결정했다. 플럼액터스 관계자는 "오랜만에 팬들과의 시간을 갖게 된 만큼 더욱 많은 팬들이 오실 수 있게끔 장소를 변경하게 됐다. 언제나 한결같은 마음으로 임시완 배우를 아껴주고 사랑해주시는 마음 너무 감사하고 기대하시는 만큼 멋진 팬미팅을 보여드리겠다"라고 밝혔다.



또한 팬들의 뜨거운 관심 속 임시완 역시 "오신 팬 분들 모두 실망시켜드리지 않기 위해 더 열심히 준비를 하겠다"라고 전했다.



'2019 임시완 팬미팅 ~ Close to You: 더 가까이 ~'의 티켓 오픈은 오는 5일 월요일 오후 2시에 하나티켓과 예스24티켓에서 동시 오픈 예정이다.



[사진제공=플럼액터스]



(SBS funE 강선애 기자)