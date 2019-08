방탄소년단·트와이스·폴킴, 'MGMA' 대상 영예

그룹 방탄소년단, 트와이스, 가수 폴킴이 '2019 MGMA' 대상의 영예를 안았다.



1일 오후 7시 서울 KSPO DOME(올림픽 공원 체조경기장)에서 지니뮤직과 M2(Mnet 디지털 스튜디오)가 함께하는 '2019 M2 X 지니뮤직 어워즈(이하 2019 MGMA)'가 개최됐다. 모델 한혜진이 단독 MC로 나서 유쾌한 진행을 이끌었다.



이날 시상식의 대상은 네 부문으로 나뉘어 수여됐다. 톱 아티스트와 M2 톱 비디오 부문에는 방탄소년단이, 톱 뮤직 부문에는 폴킴의 '너를 만나'가, 베스트 셀링 아티스트 부문에는 트와이스가 이름을 올렸다.



방탄소년단은 이날 대상 두 부문을 포함해 모두 6개 부문을 수상하는 쾌거를 이뤘다.



특히 폴킴은 데뷔 후 첫 대상이라는 잊지 못할 감격을 경험했다. 대상 톱 뮤직 부문은 음원 누적 스트리밍, 다운로드 횟수가 가장 많은 가수에게 돌아가는 상이다.



폴킴은 수상자로 호명된 후 심히 어리둥절해하며 "제 이름이 또 불리지 않을 거라고 생각해서 앉아있는 게 의미가 있나 생각하고 있었다. 너무 놀랐다"며 감사 인사를 전했다.



이후 그는 SNS(사회관계망서비스)를 통해 "실감이 나지 않는다. 기뻤다, 당황스러웠다를 반복한다"며 "노래를 듣고 기쁨, 슬픔, 외로움 끝에 희망 등 감정을 느끼고 나누는 모든 팬분들께 진심으로 감사드린다"고 감격을 표했다. 또 "처음 노래를 시작한 그때의 마음 잃지 않고 성실하고 정직하게 계속 노래하겠다"고 다짐했다.



여자, 남자 신인상 부문에서는 각각 ITZY(있지)와 투모로우바이투게더가 수상의 기쁨을 누렸다.



'2019 MGMA'는 케이블 채널 Mnet과 음악 사이트 지니뮤직이 주최했다. 시상식은 지난해 7월 1일부터 지난 6월 19일까지 음원과 앨범을 발표한 아티스트를 대상으로 심사, 진행됐다.



다음은 '2019 MGMA' 수상자(그룹) 명단이다.



<4개 대상 부문>

The Top Artist=방탄소년단

M2 The Top Video=방탄소년단

The Top Music=폴킴 '너를 만나'

The Best Selling Artist=TWICE



<음악 부문>

The Male Group=방탄소년단

The Female Group=TWICE

The Male Solo Artist=폴킴

The Female Solo Artist=청하

The Female New Artist=ITZY

The Male New Artist=투모로우바이투게더

The Performing Artist Male=방탄소년단

The Performing Artist Female=IZ*ONE

Performance Creator=리아킴

The Vocal Artist=마마무

The Band=DAY6



<특별 부문>

M2 HOT STAR=펜타곤, 우주소녀

M2 The Most Popular Artist=IZ*ONE

The Innovator=윤종신

글로벌 인기상=방탄소년단

지니뮤직 인기상=방탄소년단

지니뮤직 Next Generation Star=AB6IX, 김재환



[사진='2019 MGMA' 제공]



(SBS funE 강수지 기자)