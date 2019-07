방탄소년단, 美 빌보드 '소셜 50' 2년 넘게 정상…최장 기록 유지

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 '소셜 50' 차트 정상에 오른 후 2년 넘게 자리를 지키고 있다.



30일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 방탄소년단은 '소셜 50'에서 107주 연속 1위를 차지했다.



이는 2017년 7월 29일 자 차트부터 이번 주까지의 기록이다. 지난해 8월, 저스틴 비버가 '소셜 50'에서 세운 최장 연속 1위 기록(56주)을 이미 돌파한 바 있다. 현재까지 최장 기록을 이어오며 전 세계적인 영향력을 보여주고 있다.



더불어 2016년 10월 29일 자 차트에서 첫 1위에 오른 이후 통산 137번째 기록도 유지하고 있다.



방탄소년단의 '맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)'는 '빌보드 200' 77위에 올라 메인 앨범 차트에서 15주째 큰 폭의 순위 변동 없이 이름을 올리고 있다. 이 앨범은 '톱 앨범 세일즈' 11위, '인디펜던트 앨범' 5위, '월드 앨범' 2위도 기록했다.



이 밖에도 지난해 8월 발매한 '러브 유어셀프 결 '앤서'(LOVE YOURSELF 結 'Answer')'는 '빌보드 200' 118위를 비롯해 '톱 앨범 세일즈' 75위, '인디펜던트 앨범' 14위, '월드 앨범' 5위를 차지했다.



(SBS funE 강수지 기자)