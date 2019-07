[커튼콜] 뮤지컬 '맘마미아!' & BTS 따라 전시 구경 (+뮤지컬 맘마미아 티켓 이벤트)

-오디오 플레이어로 듣기 ▶ 오디오 플레이어를 클릭하면 휴대전화 잠금 상태에서도 들을 수 있습니다.

뮤지컬 <맘마미아!>가 탄생 20주년, 국내 초연 15주년을 맞아 다시 돌아왔습니다.전설적인 팝 그룹 아바(ABBA)의 히트곡을 뮤지컬로 엮은 <맘마미아!>는 전 세계 50개 프로덕션에서 16개 언어로 공연되며 6천 5백만 명 이상의 관객을 기록했고, 국내 공연도 200만 관객 돌파를 앞두고 있습니다.뮤지컬 <맘마미아!>가 이렇게 오랜 기간 동안 많은 관객들에게 꾸준히 사랑 받아온 이유는 무엇일까요?이번 커튼콜에서는 <맘마미아!>를 국내에 처음 소개한 뮤지컬 제작사 신시컴퍼니의 최승희 홍보실장을 모시고 이 뮤지컬에 얽힌 여러 가지 뒷이야기와 뮤지컬 제작 현장의 생생한 이야기들을 들어봅니다.커튼콜 이번 편에서는 "Dancing Queen"과 "The Winner Takes It All" 등 <맘마미아!>의 히트곡들도 국내 대표 배우들의 목소리로 들어보실 수 있습니다.또 다른 수록곡 "Slipping Through My Fingers"가 많은 배우와 관객들을 펑펑 울게 만든 사연도 놓치지 마세요!한편, 평소 미술 애호가로 잘 알려진 방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 다녀간 전시들이 인터넷에서 화제입니다.현존 작가 중 최고 낙찰가(1,019억) 기록을 세운 예술가 <데이비드 호크니>의 전시부터 현대 미술의 거장 이우환 작가의 작품을 모아놓은 <이우환 공간>, 대한민국임시정부 수립 100주년을 맞이하여 열린 <한국근현대명화전>, 프랑스 트루아 현대 미술관의 소장품으로 구성된 <야수파 걸작전>까지, '핫'한 전시들을 소개해드립니다.지난화 커튼콜 댓글 이벤트에 뜨거운 관심을 보내주셔서 감사합니다.이번엔 대한민국 대표 스테디셀러 뮤지컬 <맘마미아!> S석 티켓을 드립니다!아바(ABBA)의 노래와 흥미진진한 이야기로 때로는 유쾌하게, 때로는 가슴 뭉클한 감동을 선사할 뮤지컬 <맘마미아!>를 볼 수 있는 기회, 놓치지 마세요!뮤지컬 <맘마미아!>일시 : 2019년 8월 16일(금) 20시장소 : LG 아트센터자세한 사항은 http://ticket.interpark.com/Ticket/Goods/GoodsInfo.asp?GoodsCode=19007017 에서 확인하실 수 있습니다.아래 메일 또는 팟빵과 네이버 오디오클립 댓글로 자유롭게 신청해 주세요!총 두 분(1인2매)께 뮤지컬 <맘마미아!> S석 티켓을 보내드립니다!메일 : fb@sbs.co.kr (골라듣는 뉴스룸 '축덕쑥덕' 메일입니다만, 제작진이 같으므로 여기로 보내주시면 저희가 확인합니다)팟빵 : http://www.podbbang.com/ch/8888네이버 오디오클립 : https://audioclip.naver.com/channels/508SBS 김수현 기자, 박찬민 아나운서, 그리고 뮤지컬 <맘마미아!>를 비롯해 다양한 공연을 기획·제작하는 신시컴퍼니의 최승희 홍보실장과 함께합니다.