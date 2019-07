정세운, 오늘(28일) 신곡 '내 이름을 부르면' 깜짝 발표

가수 정세운이 디지털 싱글 '내 이름을 부르면'을 깜짝 공개한다.



정세운 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 28일 "정세운이 이날 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 새 디지털 싱글 '내 이름을 부르면(When you call my name)'을 발표한다"고 밝혔다. 지난 3월 발표한 미니앨범 '±0 (플러스 마이너스 제로)'에 이은 약 4개월 만의 신곡이다.



'내 이름을 부르면'은 세련된 느낌의 팝 발라드 곡으로, 프로듀싱팀 Zigzag Note의 작품이다. 작사는 작사가 굿초이스와 함께 정세운이 직접 맡았다.



가사에는 '누군가 내 이름을 불러주었을 때 내가 누구인지 알게 되었고 이젠 내가 그 누군가의 이름을 불러주고 싶다'는 내용으로 청자들에게 들려주고 싶은 정세운의 메시지가 담겼다.



이번 신곡은 지난 27일부터 진행되고 있는 정세운의 2019년 단독 콘서트 '제로(ZERO)'에서 선공개됐다.



2017년 'JUST U'로 데뷔한 정세운은 'BABY IT'S U', '20 Something', 'Feeling' 등 유쾌한 댄스곡부터 감성적인 기타곡까지 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여줬다.



최근에는 뮤지컬 '그리스'에서 주연 대니 캐릭터를 맡아 열연을 펼쳤고, SBS '기름진 멜로', tvN '김비서가 왜 그럴까', SBS '여우각시별', tvN '진심이 닿다' 등 드라마 OST에 참여한 바 있다.



27일 서울 연세대학교 대강당에서 개최된 2019 단독 콘서트 '제로'는 28일까지 이어진다. 정세운은 오는 8월까지 부산, 태국 방콕, 대만 타이베이에서 공연을 잇는다.



[사진=스타쉽엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)