'솔로 데뷔 D-1' 강다니엘, '뭐해' MV 티저 공개

강다니엘의 솔로 데뷔 앨범 타이틀곡 '뭐해' 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다.



강다니엘 소속사 커넥트엔터테인먼트는 24일 0시 공식 홈페이지와 SNS, 유튜브 채널을 통해 강다니엘 솔로 데뷔 앨범 'color on me(컬러 온 미)의 타이틀곡 '뭐해' 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.



공개된 영상 속 강다니엘은 감각적인 색감이 가득한 세트와 분위기 가운데 다채로운 의상을 완벽하게 소화하며 독보적인 매력을 발산하고 있다.



디바인 채널과 함께 한 타이틀곡 '뭐해'는 간결하면서도 인상적인 벨(Bell) 계열 테마의 곡으로, 808 사운드와 몽환적인 신스 사운드에 대중적인 후렴구까지 더해졌다. "오늘도 나는 기대해" "넌 대답이 없네" 등 한 번만 들어도 각인되는 쉬운 가사와 중독성 강한 후렴구로 듣는 이들의 귓가를 사로잡는다.



이번 티저 영상에서는 퍼포먼스를 전혀 찾아볼 수 없다는 것도 호기심을 자극한다. 퍼포먼스로 남다른 사랑을 받은 만큼, 기대에 부응하기 위해 세계적으로 유명한 안무가 앙투안 등 3명의 해외 안무가와 함께 힘을 합쳐 안무의 완성도를 높인 강다니엘이다. 과연 어떤 퍼포먼스를 펼칠지 팬들의 기대감이 더욱 높아지고 있다.



강다니엘 솔로 데뷔 앨범 'color on me' 전곡은 오는 25일 오후 6시부터 각종 음악 사이트를 통해 만날 수 있다.



[사진=강다니엘 '뭐해' MV 티저]



(SBS funE 강수지 기자)