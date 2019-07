'힙한 컬래버' 나플라-루피-이영지-플루마, 'I'm the ONE' 티저 공개

래퍼 나플라(nafla)와 루피(Loopy), 이영지, 플루마(PLUMA)의 컬래버레이션이 음악 팬들의 기대를 모으고 있다.



나플라 루피 이영지 플루마 측은 22일 신곡 '아임 더 원(I'm the ONE)' 티저를 공개했다. 공개된 영상에는 소파에 눕거나 차에 함께 앉아 여유를 즐기고 있는 네 래퍼의 자유분방한 면모가 담겼다.



눈에 띄는 헤어스타일과 감각적인 스타일링, 마네킹으로 채워지거나 네온사인이 자리한 공간 등 화려한 분위기가 눈길을 끈다.



특히 다채로운 장면과 어우러지는 '난 늘 원해왔어 널 아임 더 원. 언제나 그 자리에. 이뤄지게 해 줄게. 오래도록 시간 지나도 변치 않게' 등의 당찬 가사, 네 래퍼의 매력적인 목소리가 신곡에 대한 기대를 높인다.



나플라와 루피, 이영지, 플루마는 케이블 채널 Mnet 힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니 트리플세븐(Show Me The Money777)', '고등래퍼3' 등에서 실력과 독보적인 매력으로 큰 사랑받았다.



네 래퍼의 만남이 그려질 '아임 더 원'은 다양한 콘텐츠를 통해 순차적으로 팬들을 만날 예정이며, 음원은 오는 25일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.



[사진='아임 더 원' 티저 캡처]



(SBS funE 강수지 기자)