"16초에 다 담았다"…강다니엘, 솔로 앨범 제작기 공개

솔로 데뷔를 코앞에 둔 워너원 출신 강다니엘의 앨범 제작기가 담긴 스페셜 클립 영상이 공개됐다.



강다니엘은 소속사 커넥트엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 22일 0시 무렵 솔로 데뷔 앨범 'color on me(컬러 온 미)' 스페셜 클립 영상을 게재했다.



공개된 영상에는 녹음 현장부터 안무 연습까지 16초로 압축한 강다니엘의 솔로 앨범 제작기를 담았다. 마치 데뷔 전을 보는 듯 앳된 얼굴의 녹음 현장부터, 재킷 촬영을 위해 메이크업을 하는 모습, 완벽한 무대를 선보이기 위한 안무 연습까지. 시종일관 웃음이 끊이지 않는 강다니엘의 모습은 팬들의 시선을 강탈하는데 충분했다.



특히 영상의 배경 음악으로 이번 앨범의 타이틀곡 '뭐해'가 흘러나와 단 16초라는 짧은 시간 속에서도 팬들의 눈과 귀를 사로잡으며 완곡에 대한 기대감을 키웠다.



팬들에게 보답하는 마음으로 준비한 앨범인 만큼 다채로운 콘텐츠를 선보이며 그 베일을 조금씩 벗어가는 강다니엘의 솔로 데뷔 앨범 'color on me'. 타이틀곡 '뭐해'를 필두로 오는 25일 오후 6시, 전 온라인 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.



[사진=커넥트엔터테인먼트]



(SBS funE 강선애 기자)