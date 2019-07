강다니엘, 솔로 데뷔 앨범 트랙리스트 공개..타이틀곡은 '뭐해'

그룹 워너원 출신 강다니엘의 솔로 데뷔 앨범 'color on me(컬러 온 미)'의 트랙리스트가 공개됐다.강다니엘은 19일 공식 홈페이지와 SNS를 통해 솔로 데뷔 앨범 'color on me' 트랙리스트를 공개했다. 공개된 리스트에는 'INTRO(인트로)'를 시작으로, 'Color(컬러)', '뭐해', 'Horizon(호라이즌)', 'I HOPE(아이 호프)' 등 총 다섯 개의 트랙이 표기돼 있다. 타이틀곡은 '뭐해'이다.강다니엘은 이번 앨범에 자신만의 색을 찾아가고자 하는 고민과 앞으로 본연의 색을 만들어가겠다는 포부를 담은 만큼 제작 과정에도 적극 참여했다. 인트로를 제외한 4곡의 작사에 참여, 자신의 음악적 색을 보여주고자 노력했다.'디바인 채널'과 함께 한 타이틀곡 '뭐해'는 간결하면서도 인상적인 벨(Bell) 계열의 테마를 담았다. 808 사운드와 몽환적인 신스 사운드로 트렌디함을 살리고 대중적인 후렴구가 더해져 강다니엘만의 트렌디한 이미지를 극대화시켰다. 강다니엘을 기다려 온 팬들에게 보답하는 선물이 될 것으로 기대가 모아지고 있다.뿐만 아니라 가장 마지막 트랙의 'I HOPE'는 프로듀서팀 'Flow Blow(플로 블로)'와 함께 강다니엘이 콘셉트부터 작사까지 직접 참여한 곡으로, 세련된 비트 속에 캐치한 멜로디와 팬들에게 해주고 싶은 진정성 있는 메시지를 담아내 더욱 큰 기대감을 갖게 한다.라인업만으로도 뜨거운 관심을 불러일으키는 강다니엘의 솔로 데뷔 앨범 'color on me'는 오는 25일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.[사진=커넥트엔터테인먼트](SBS funE 강선애 기자)