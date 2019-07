빅뱅 탑이 소집해제 후 SNS를 통해 근황을 공개해 팬들의 관심이 쏠리고 있습니다.탑은 어제(15일) 자신의 인스타그램에 "Not for U, Just for my Eyes open(너를 위한 것이 아니라, 단지 내 눈을 뜨기 위해)"라는 의미심장한 글과 함께 셀카 사진을 올렸습니다.공개된 사진 속 검은색 셔츠를 입고 갈색 뿔테 안경을 쓴 탑은 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하는 모습입니다.한편 탑은 2017년 2월 입대해 의무경찰로 복무 중 과거 대마초 혐의가 뒤늦게 알려지면서 의경 신분이 박탈됐습니다.이런 가운데 탑은 지난 6일 소집해제 후 "비록 나 자신이 자랑스럽지는 않지만, 이 순간을 함께 나누기 위해 시간과 노력을 들인 모든 팬에게 깊은 감사를 표한다"라며 "반성하면서 살 것이고 여러분에게 안긴 상처와 실망을 갚도록 하겠다. 다시 한번 고맙다"라고 심경을 밝혔습니다.(구성=한류경 에디터, 사진=탑 인스타그램)(SBS 스브스타)