방탄소년단, 'IDOL' 뮤비 5억뷰 돌파…또 자체 신기록

그룹 방탄소년단의 'IDOL' 뮤직비디오가 5억 뷰를 돌파했다.



지난해 8월 발매한 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 'Answer'의 타이틀곡 'IDOL' 뮤직비디오는 오늘(11일) 오전 3시 54분경 유튜브 조회 수 5억 건을 넘었다. 니키 미나즈가 피처링에 참여한 'IDOL (Feat. Nicki Minaj)' 뮤직비디오 조회 수와 합산하면 5억 7992만 건을 넘는다.



이로써 방탄소년단은 7억 뷰를 돌파한 'DNA'를 비롯해 5억 뷰를 넘은 '불타오르네', 'FAKE LOVE', 'MIC Drop' 리믹스에 이어 통산 5번째 5억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 이는 지난 5월 'MIC Drop' 리믹스로 세운 한국 가수 최다 5억 뷰 뮤직비디오 보유 기록을 자체 경신한 것이다.



'IDOL'은 공개 직후 미국, 캐나다, 영국 등 66개 국가 및 지역 '톱 송' 차트 1위, 빌보드 '핫 100' 11위, 영국 '오피셜 싱글 차트 톱 100' 21위 등을 기록하며 전 세계적인 열풍을 불러일으켰다.



'IDOL' 뮤직비디오 역시 지난해 11월 미국 음악 및 영화, TV 분야 시상식인 '2018 E! People's Choice Awards'에서 '올해의 뮤직비디오(Music Video of 2018)' 상을 수상하며 글로벌한 인기를 입증했다.



뮤직비디오는 열대 사바나 초원과 북청 사자놀이, 유로-아시안 건축 및 한국 전통 양식을 차용한 화려한 세트를 바탕으로 영상 시작부터 끝까지 흥겨운 축제 분위기를 이어간다. 특히 아프리칸 댄스 구아라구아라와 한국의 사물놀이 및 탈춤이 만난 퍼포먼스로 방탄소년단이 보여주고자 한 '팬들과의 축제'를 잘 드러낸다.



방탄소년단은 이외에도 '쩔어', '피 땀 눈물', 'Save ME', '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' 4억 뷰, '낫 투데이(Not Today)', '상남자' 3억 뷰, '봄날' 2억 뷰, '호르몬 전쟁', 'I NEED U', 'Danger', '하루만', 'We Are Bulletproof Pt.2', 'RUN', 'Serendipity', 'Singularity' 등이 1억 뷰를 돌파했다.



사진=백승철 기자





(SBS funE 강경윤 기자)