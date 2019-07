얼어붙은 한일관계에도…방탄소년단, 이틀연속 日오리콘 1위 성과

그룹 방탄소년단이 이틀 연속 오리콘 차트 1위에 이름을 올렸다.



일본 오리콘 차트가 발표한 최신 차트에 따르면, 3일 발매된 방탄소년단의 열 번째 싱글 'Lights/Boy With Luv'는 발매 첫날에 이어 이틀 연속 오리콘 데일리 싱글 차트 1위를 차지했다.



방탄소년단의 'Lights/Boy With Luv'는 발매 이튿날 4만 439 포인트를 기록해 첫날 46만 7107 포인트와 합산한 결과 총 50만 7546 포인트를 기록했다.



'Lights/Boy With Luv'는 희망을 담아낸 신곡 'Lights', 미국 빌보드 '핫 100' 차트에서 각각 8위와 11위에 오른 바 있는 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)'와 'IDOL'의 일본어 버전 등 총 3곡이 수록되어 있다.



특히, 타이틀곡 'Lights'는 발매 직후 브라질, 멕시코, 러시아 등 전 세계 43개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 기록하며 방탄소년단의 글로벌한 인기를 입증했다.



한편, 방탄소년단은 오는 7월 6일과 7일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 13일과 14일 시즈오카 스타디움 에코파에서 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' 투어를 이어간다.



(SBS funE 강경윤 기자)