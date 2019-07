'폭파특기' 병사가 IS 가입시도…'테러예비' 정황도 포착

20대 남성이 국제 테러단체인 IS를 추종하고 이른바 '자생적 테러'를 준비한 혐의로 입건돼 군·경의 합동조사를 받고 있습니다.



국방부에 따르면, 군경 합동수사 TF는 최근 테러방지법 위반과 군용물 절도 혐의로 23살 박모 씨를 입건했습니다.



박 씨는 지난 2017년 10월 수도권에 있는 육군 모 부대에 입대해 육군공병학교에서 폭파병 특기교육을 받던 중 군용 폭발물 점화장치를 훔치고, 2016년부터 최근까지 IS 테러 활동 영상과 자료를 수집하거나 관련 자료를 인터넷에 올리는 등 IS 활동을 선전·선동한 혐의를 받고 있습니다.



박 씨 휴대전화에서는 사제 실탄 제조 영상이 확인됐고, 집에서는 테러단체들이 사용하는 것과 형태가 유사한 '정글도'가 발견된 것으로 알려졌습니다.



수사당국은 박 씨가 IS 대원과 지지자들이 사용하는 비밀 애플리케이션을 휴대전화에 설치하고, IS 조직원으로 추정되는 인물로부터 이메일을 받은 정황도 확인한 것으로 전해졌습니다.



앞서 경찰은 지난해 미국 연방수사국으로부터 첩보를 전달받아 내사를 진행하다 박 씨가 군복무 중인 사실을 확인하고 군 당국에 통보했습니다.



국방부는 "해당 병사는 군용물 절도 및 IS 가입 등 테러방지법 위반 혐의로 국방부 조사본부가 지난 1일 국방부 검찰단에 기소 혐의로 송치했다"고 확인했습니다.



다만 박 씨는 지난 2일자로 전역해 군용물 절도 혐의에 대해서는 군검찰이, 테러방지법 위반 혐의에 대해서는 민간검찰이 수사 및 기소를 담당하게 됩니다.