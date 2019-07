방탄소년단, 日 싱글로 오리콘 데일리 차트 1위…해외 아티스트 최고 기록

그룹 방탄소년단(BTS)이 일본 싱글로 오리콘 차트 정상을 차지했다.



일본 오리콘 차트가 발표한 최신 차트에 따르면, 7월 3일 발매된 방탄소년단의 열 번째 싱글 'Lights/Boy With Luv'는 46만 7107 포인트를 기록해 데일리 싱글 차트 1위에 올랐다. 이는 방탄소년단의 일본 싱글 전작인 'FAKE LOVE/Airplane pt.2'보다 14만 포인트 높은 수치를 기록이며, 역대 해외 아티스트 싱글 가운데 첫날 판매 최고 기록이다.



특히, 이번 싱글은 100만 장의 선주문량을 기록해 일본 내 방탄소년단의 뜨거운 인기를 실감케 했다. 이는 5월 10일부터 7월 1일까지 방탄소년단의 일본 소속 레이블인 유니버설 뮤직 재팬에서 집계한 수량이다. 일본에서 싱글 100만장 출하를 달성한 한국 가수는 방탄소년단이 처음이다.



방탄소년단의 싱글 'Lights/Boy With Luv'는 희망을 노래하는 신곡 'Lights', 미국 빌보드 '핫 100' 차트에서 8위를 기록한 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)' 일본어 버전, 지난해 8월 발매된 LOVE YOURSELF 結 'Answer'의 타이틀곡 'IDOL' 일본어 버전 등 총 3곡이 수록되어 있다.



한편, 방탄소년단은 오는 6일과 7일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 13일과 14일 시즈오카 스타디움 에코파에서 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' 투어를 이어간다.



[사진제공=빅히트엔터테인먼트]



(SBS funE 강선애 기자)