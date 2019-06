엑소 세훈X찬열 드디어 뜬다…'이 조합 찬성일세'

그룹 엑소의 세훈과 찬열이 뭉친다.



28일 SM엔터테인먼트에 따르면 엑소 멤버 세훈과 찬열이 유닛을 결성해 콜라보레이션한 첫 번째 미니앨범 'What a life'(왓 어 라이프)가 다음달 22일 발매된다. 앨범에는 다양한 분위기의 총 6곡이 수록된다.



세훈과 찬열 모두 매력적인 보컬과 퍼포먼스 실력, 뛰어난 비주얼을 겸비, 음악뿐만 아니라 패션, 영화, 드라마, 예능 등 폭넓은 분야에서 활약하며 글로벌한 인기를 얻고 있는 만큼, 유닛 활동을 통해 보여줄 새로운 모습이 더욱 기대를 모은다.



더불어 세훈&찬열은 지난 2018년 9월 'STATION X 0'(스테이션 영)을 통해 선보인 'We Young'(위 영)으로 아이튠즈 종합 싱글 차트 전 세계 17개 지역 1위, 중국 샤미뮤직 종합 차트 1위를 차지하는 등 정식 데뷔 전부터 막강 파워를 입증한 바 있어, 이번 앨범도 뜨거운 관심을 얻을 전망이다.



세훈&찬열의 첫 번째 미니앨범 'What a life'는 오늘(28일)부터 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.





(SBS funE 강경윤 기자)