[책영사] 힙하게 돌아온 '알라딘'(Aladdin, 2019)

이번 주 [책영사: 책과 영화 사이]에서는 실사판으로 다시 돌아온 영화 '알라딘'에 대해 이야기 나눕니다. 1992년 애니메이션 영화로 이미 한 차례 큰 성공을 거두었던 '알라딘'은 디즈니의 라이브 액션 시리즈 중 하나로, 최근 관객 수가 역주행하면서 존재감을 과시하고 있습니다.''아그라바에 살고 있는 알라딘(메나 마수드)은 원숭이 아부와 도둑질을 하며 얻은 식량으로 하루하루를 살아가고 있습니다. 아그라바의 공주 자스민(나오미 스콧)은 몰래 궁에서 나와 마을을 둘러보던 중 가난한 아이들에게 빵을 주다 상인에게 걸려 난처한 상황에 처하게 됩니다. 알라딘은 위기에 빠진 자스민을 구해주지만, 자스민은 자신의 팔찌가 없어졌다는 것을 발견하고 알라딘을 오해하게 됩니다. 자스민을 공주의 시녀로 알고 있던 알라딘은 팔찌를 전해주기 위해 궁에 몰래 숨어들어 자스민을 만나게 되지만, 자파에게 붙잡히고 맙니다. 자파는 알라딘에게 자스민이 공주라는 사실을 알려주고, 그를 공주와 어울릴만한 부자로 만들어 주겠다며 동굴에 들어가 요술램프를 찾아 오라 지시합니다. 우역곡절 끝에 결국 알라딘은 요술램프를 손에 넣게 되지만 자파의 배신으로 동굴에 갇히게 됩니다. 알라딘이 먼지가 쌓여 있는 요술램프를 닦자 램프의 요정인 지니(윌 스미스)가 세상에 나오게 되는데요, 과연 알라딘은 지니에게 어떤 소원을 빌게 될까요?'알라딘'은 1992년 애니메이션 영화 개봉 당시, 전 세계 박스오피스 1위의 흥행 신화를 기록했던 작품이기에 디즈니가 실사판으로 제작하기까지 많은 고민이 있었을 거라 짐작됩니다. 2019년 판 '알라딘'을 제작하기로 한 디즈니는 파격적인 캐스팅을 선보입니다. 대중들에게 잘 알려지지 않은 '메나 마수드'와 '나오미 스콧'을 각각 알라딘과 자스민으로 캐스팅한 것입니다. 물론 그들은 TV 시리즈의 주·조연으로 활약하며 연기 활동을 꾸준히 해 온 배우들이지만, 관객들에게 익숙하지 않은 얼굴이었습니다. 거기에 더해, 지니 역의 윌 스미스가 미스 캐스팅이라는 목소리가 더해지며, 캐스팅에 대한 의견이 분분했습니다.제일 말이 많았던 캐스팅은 지니 역을 맡은 윌 스미스였습니다. 원작 애니메이션에서 지니 목소리를 연기한 로빈 윌리엄스와 비교는 물론이고, 그림으로 표현되었던 파란 램프 비주얼을 어떻게 실제로 구현해 낼지에 대한 우려가 컸기 때문입니다. 그러나 지니 옷을 입은 윌스미스는 영화 속에서 여기저기 자유롭게 날아다니며 자신의 스웩(SWAG)을 보여주었습니다.영화 '알라딘'은 관객들에게 향수를 자극하는 동시에 새로운 이야기를 담아냈습니다. 어렸을 때 디즈니 동산을 보며 "Friend like me"를 들으며 춤을 추었던, "A Whole New World"를 따라 불렀던 사람들이 잠시 어린 시절을 떠올릴 수 있었을 겁니다. 하지만 거기서 그쳤다면, '알라딘'은 그냥 "꽤 괜찮은 실사판 영화"로만 남았을 겁니다. 하지만 '알라딘'은 달라졌습니다. 원작 '알라딘'에서는 악당 자파도 혼자 노래를 부르며 존재감을 드러내고 있었지만, 자스민은 알라딘과 함께 부르는 "A Whole New World"말고는 기억에 남는 씬이 없을 정도로 이렇다 할 역할이 없었습니다. 2019년의 '알라딘'은 자스민에게 "Speechless"라는 솔로 트랙을 주며 침묵을 깨버리는 여성 캐릭터를 그려냅니다. 자스민은 자신의 존재 이유가 결혼을 하여 아버지를 이을 술탄이 될 남자를 찾는 것이 아닌 자신이 술탄이 되어 스스로의 삶의 서사를 그려내면서 기존 디즈니 프린세스와는 분명히 다른 행보를 보여주고 있습니다.한 기자가 알리딘 역의 미나 마수드에게 "알라딘을 세 단어로 표현한다면?"이라는 질문을 했다고 합니다. 그의 대답은 "Shining(빛나는), Shimmering(반짝거리는), Splendid(훌륭한)". 영화 속 알라딘이 자스민에게 건넨 말 한마디가 생각납니다. "Do you trust me?" 알라딘의 말을 믿어도 될지, 스크린에서 확인해보시는 건 어떨까요. (글 인턴 김성은 감수 MAX)진행: MAX 출연: 라미, 안군, 씬디*salon@sbs.co.kr로 질문과 사연 보내주세요.