영화 '알라딘'이 관객의 요청에 따라 싱어롱 상영회를 열기로 했습니다.



그동안 4DX 상영에 매력을 느꼈던 관객들은 영화관 홈페이지와 SNS 등에 싱어롱과 댄스어롱 상영회를 열어달라고 요청해왔습니다.



4DX만의 다양한 모션체어 효과와 아름다운 OST가 어우러지면서 관객들의 흥을 자극한 건데, 4DX 측이 관객들의 요청에 화답해 오는 11일 왕십리의 한 영화관에서 싱어롱 상영회를 열게 됐습니다.



이번 상영회에는 오리지널 자막판이 상영될 예정이고 OST인 'Arabian night'와 'Friend like me', 'A Whole New World' 등의 영문 가사가 담긴 전단도 제공됩니다.



박스오피스 3위를 기록하고 있는 알라딘은 입소문을 타고 꾸준한 인기를 자랑하고 있습니다.