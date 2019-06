'정글' 구구단 미나, 원주민도 놀란 '독침 여신' 활약

'정글의 법칙 in 로스트 정글'의 구구단 미나가 '독침 여신'으로 남다른 변신을 선보인다.



오는 8일 방송되는 SBS '정글의 법칙 in 로스트 정글'에서는 침샘 자극 먹방으로 화제를 모은 미나가 이번에는 뛰어난 운동 신경으로 모두를 깜짝 놀라게 한다.



앞서 진행된 촬영 당시, 병만족은 깊은 산 속을 탐사하던 중 태국의 전통 부족 마니족을 만났다. 이에 미나는 그들의 전통 사냥 방식에 따라 입으로 부는 독침에 도전했다.



평소 미나는 '신흥 체육돌'로 불리며 볼링과 양궁에서 금메달을 거머쥔 경력이 있는 실력자여서 기대감을 자아냈다. 특히 양궁에서 10점 만점의 경기를 보여줘 2번이나 금메달을 딴 '양궁 여신'이었다.



시작부터 미나는 독침 실력을 뽐내며 "저 좀 잘 쏘는 거 같아요"라며 자신감을 드러냈다. 막상 대결이 시작되자 미나는 호언장담대로 놀라운(?) 실력을 보여줬다는 후문이다.



먹방에 이어 운동신경까지 뛰어난 미나의 만능 생존은 오는 8일 토요일 밤 9시 방송될 '정글의 법칙 in 로스트 정글'에서 공개된다.



