'럭키~ 아임 인 러브 위드 마이 프렌드~'



최근 스브스뉴스 사무실엔 때아닌 '떼창'이 울려 퍼졌습니다. 무슨 노래인지 아시겠나요? 가수 제이슨 므라즈 (Jason Mraz)의 '럭키 (Lucky)'입니다. 제이슨 므라즈는 '아임 유얼스 (I'm yours)', '긱 인 더 핑크 (Geek in the pink)' 등 세계적으로 사랑받는 많은 곡을 만들고 부른 미국 가수죠.



스브스뉴스 팀이 마련한 제이슨 므라즈의 '랜선 팬 미팅'. 무려 약 7년 동안 제이슨 므라즈의 팬이었던 제작진은 그가 자신의 이름을 부르며 인사하자, 거의 쓰러질 뻔했습니다.



개성 강한 질문으로 진행된 이번 팬 미팅. 영상을 보시면 제이슨 므라즈의 귀여운 비밀 한 가지도 알 수 있습니다.



