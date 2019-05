[스브스타] "뚜루루뚜루"…셀린 디온이 부른 소울 충만 '상어 가족'

'팝의 전설' 셀린 디온이 짙은 호소력으로 동요 '상어 가족'을 불러 눈길을 끌고 있습니다.현지 시간으로 지난 20일 방송된 미국 CBS '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든'의 대표 코너 '카풀 가라오케'에 출연한 셀린 디온은 자신의 히트곡을 비롯해 다양한 노래를 선보였습니다. 이 중 한국 팬들의 귀를 사로잡은 건 '상어 가족'이었습니다.이날 진행자 제임스 코든이 디온에게 "어떤 노래든 다 극적으로 소화할 수 있을 것 같은데 혹시 '상어 가족' 노래를 아느냐"고 묻자, 디온은 "상어 가족이 뭐냐"고 되물었습니다. 이에 코든은 "아주 유명한 동요인데 가사가 중독성 있다"며 상어 가족의 후렴구를 시범 삼아 불렀습니다.이 모습을 유심히 바라보던 디온은 곧바로 폭발적인 가창력을 뽐내며 자신만의 느낌으로 상어 가족을 소화했습니다. 이에 코든은 "굉장히 색다른 버전의 상어 가족이라 평생 잊을 수 없을 것 같다"고 말했습니다.이 영상을 접한 국내 누리꾼들은 "셀린 디온이 이렇게 웃긴 사람인지 오늘 처음 알았다", "이렇게 진지하게 상어 가족을 부르다니", "역시 갓린디온" 등의 반응을 보였습니다.한편 캐나다 출신 가수 셀린 디온은 지난 1997년 영화 '타이타닉'의 주제가 'MY Heart Will Go On'을 불러 세계적인 사랑을 받았습니다.(구성=신지수 에디터, 검토=김도균, 사진='더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든' 유튜브·인스타그램 캡처)(SBS 스브스타)