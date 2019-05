'비스트', 형사vs형사 쫓고 쫓는 이성민과 유재명

영화 '비스트'가 6월 말 개봉을 확정하고 1차 포스터를 공개했다.



'비스트'는 희대의 살인마를 잡을 결정적 단서를 얻기 위해 또 다른 살인을 은폐한 형사 한수와 이를 눈치챈 라이벌 형사 민태의 쫓고 쫓기는 범죄 스릴러물이다.



공개된 1차 포스터는 강렬한 눈빛으로 정면을 응시하는 강력반 에이스 한수와 속내를 알 수 없는 표정의 라이벌 형사 민태의 모습을 통해 보는 이의 시선을 사로잡는다. 그 아래엔 누군가에게 총을 겨누고 있는 마약 브로커 춘배와 위험을 감지한 듯 다급히 뒤를 돌아보는 형사 종찬의 모습이 보여 궁금증을 고조시킨다.



여기에 "살인마를 잡기 위해 살인을 감추다 누가 진짜 괴물인가? Who is the beast?"라는 카피는 살인마를 잡기 위해 또 다른 살인을 은폐한 '한수'와 그의 살인 은폐를 눈치챈 '민태', 살인마를 잡을 결정적 단서를 쥔 마약 브로커 '춘배', 그리고 '한수'의 패기 넘치는 강력반 후배 '종찬'까지 극한의 상황에 놓인 네 명의 캐릭터들이 선사할 예측불허의 전개에 대한 기대감을 증폭 시킨다.



'비스트'는 영화 '공작'으로 대종상, 올해의 영화상, 백상예술대상 등 각종 시상식에서 남우주연상을 휩쓸고 '목격자'를 통해 긴장감 넘치는 순도 100% 스릴러 연기를 선보였던 믿고 보는 배우 이성민과 드라마 '비밀의 숲', '라이프', '자백' 등에서 선 굵은 연기를 펼친 흥행 블루칩 유재명이 스크린을 압도할 연기 대결을 펼칠 것을 예고해 더욱 화제다.



더불어 매 작품 성공적인 연기 변신으로 독보적인 매력을 발산해 온 전혜진과 장르에 구애 받지 않는 탄탄한 연기력을 통해 충무로의 다크호스로 떠오른 최다니엘까지 가세해 연기 시너지를 기대케 한다.



또 원작 영화 '오르페브르 36번가;를 제작한 프랑스 대표 영화 제작사 고몽(Gaumont)이 유럽과 미주 지역 세일즈를 맡으면서 한국과 프랑스의 글로벌 프로젝트에 대한 기대를 더욱 높인다.



'비스트'는 오는 6월 말 개봉 예정이다.



