[스브스타] 콘서트 도중 팬 휴대폰 집어 들고 '남친 짤' 선물한 방탄소년단 정국

방탄소년단 멤버 정국이 콘서트 도중 특별한 팬서비스를 선사해 눈길을 끌고 있습니다.방탄소년단은 최근 미국 시카고 솔저 필드에서 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF(러브 유어셀프: 스피크 유어셀프)' 월드 투어를 가졌습니다.공연을 앞두고 현지는 강한 비바람이 부는 궂은 날씨였지만, 방탄소년단의 열정 가득한 무대는 공연장을 뜨거운 열기로 가득 채웠습니다.특히 이날 공연에서 멤버 정국은 Make It Right' 무대 도중 한 팬에게 잊지 못할(?) 추억을 선물하기도 했습니다. 당시 콘서트 현장에 있던 한 팬은 정국의 모습이 담긴 짧은 영상 한 편을 자신의 트위터에 공개했습니다.영상을 보면, 한창 무대를 이어가던 정국은 휴대폰으로 자신을 촬영하는 한 팬을 발견하고는 가까이 다가갑니다.이어 팬 앞에서 쪼그려 앉아 흐뭇한 미소를 짓던 정국은 팬을 향해 휴대폰을 달라는 듯이 손을 내밀었습니다.팬이 휴대폰을 건네자, 정국은 직접 휴대폰을 들고 셀카를 찍으며 무대를 이어갔습니다. 정국은 무대 위를 빙그르르 돌며 관중석을 비추기도 했습니다.이후 정국이 휴대폰을 다시 팬에게 돌려주는 모습으로 영상은 마무리됩니다.정국의 사랑스러운 행동과 훈훈한 비주얼이 팬심을 저격하며 훈훈한 미소를 자아냅니다.정국에게 뜻밖의 선물을 받은 팬은 자신의 트위터에 해당 영상을 공개하며, "원래 트위터에 글 안 남기는데 이건 꼭 올려야겠다. 여러분 대박. 정국이 내 폰을 가져갔다니 믿기지 않아요. 나 죽음"이라고 격한(?) 기쁨을 드러냈습니다.영상을 접한 많은 팬들은 "심멎", "초현실적인 순간", "전생에 나라를 구했나", "행복하겠다" 등의 댓글과 함께 콘서트 현장 사진들을 공유하는 등 뜨거운 반응을 보이고 있습니다.(구성=한류경 에디터, 검토=김도균, 출처=트위터 'itsKrysa')(SBS 스브스타)