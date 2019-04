'아이언맨' 로버트 다우니 주니어가 '어벤져스:엔드게임'의 개봉에 맞춰 팬들에게 감사 인사를 전했다.26일 자신의 SNS에 "Thanx to everyone. family, friends, fans, cast and crew(모두에게 고마워. 가족, 친구, 팬, 크루)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진은 자신의 매니저와 어벤져스 심볼(symbol)을 등지고 찍은 사진이었다. 해당 게시물에는 'love you', '3000', 'mcu', 'thank you'라는 해시태그가 달렸다. '3000만큼 사랑한다'는 해시태그는 영화 속 아이언맨의 대사와 관련이 있다.'어벤져스:엔드게임'에서 로버트 다우니 주니어는 아이언맨으로 분해 즐거움과 감동을 선사하고 있다.(SBS funE 김지혜 기자)