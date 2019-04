[스브스타] 방탄소년단 출연한 미국 방송 보고 한국 팬들이 분노한 이유

그룹 방탄소년단이 미국 CBS '선데이 모닝'과 인터뷰를 진행한 가운데, 해당 방송에서 동해를 '일본해'(Sea of Japan)로 표기해 한국 팬들이 분노하고 있습니다.CBS '선데이 모닝'은 방탄소년단을 소개하는 과정에서 한반도 지도를 공개했는데, 이 지도에는 동해가 '일본해'로 표기되어 있었습니다.방송이 나간 뒤 많은 국내 팬들은 전 세계 팬들이 보는 방송에서 이러한 표기가 잘못된 역사의식을 심어줄 수 있다며 불만을 표했습니다.이에 '선데이 모닝' 공식 SNS에 공개된 영상에는 한국 누리꾼들의 수정 요구가 빗발치고 있습니다.한국 누리꾼들은 "방탄을 인터뷰하는데 일본해가 웬 말이냐", "당장 '동해'로 수정하라" 등의 댓글을 남기며 분노했습니다.이번 '선데이 모닝' 인터뷰는 CBS 세스 돈 특파원이 방탄소년단의 서울 작업실을 방문해 진행됐습니다.이날 인터뷰에서 방탄소년단은 한국인으로서 군 복무는 당연하며 국가가 부르면 달려가겠다고 밝혀 이목을 끌기도 했습니다.방탄소년단 멤버 진은 입대 계획을 묻는 말에 "입대는 한국인으로서 자연스러운 일이다"라며 "우리는 언젠가 (국가의) 부름을 받으면 달려가 최선을 다할 준비가 돼 있다. 열심히 하겠다"고 답했습니다.방탄소년단은 지난 12일 새 앨범 '맵 오브 더 소울: 페르소나'(MAP OF THE SOUL:PERSONA)를 발매한 뒤 활발한 활동을 이어가고 있습니다.(구성=한류경 에디터, 검토=김도균, 출처= 유튜브 CBS Sunday Morning, 방탄소년단 트위터)(SBS 스브스타)