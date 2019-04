IS 대원으로 추정되는 괴한들이 사우디아라비아의 정보기관을 공격하려다가 사살됐다고 로이터통신이 보도했습니다.



괴한 4명은 사우디 수도 리야드에서 북서쪽으로 250㎞ 떨어진 소도시 쥴피에 있는 정보기관을 공격하려 했다고 사우디 당국은 밝혔습니다.



사우디 국영방송 알 아라비야는 괴한들이 기관총과 폭탄, 화염병을 소지하고 있었다고 전했습니다.



괴한들의 공격을 막는 과정에서 사우디 보안군 3명이 다쳤습니다.



IS 선전 매체인 아마크는 이번 공격의 배후임을 밝혔고 4명의 복면 전투원이 IS 지도자 아부 바크르 알-바그다디에게 충성을 맹세했다고 밝혔습니다.



사우디 정보 당국은 그러나 괴한들이 IS 전투원인지 공식적으로 확인하지는 못했습니다.



사우디는 걸프 지역 내 미국의 주요 동맹으로 그동안 알카에다의 주요 공격대상이 돼 왔습니다.