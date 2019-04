평창 스타 한자리에…차준환 등 10명 '아이스쇼' 오른다

차준환을 포함해 평창올림픽을 빛냈던 피겨 스타들이 내일(19일)부터 아이스쇼로 오랜만에 국내 팬들과 만납니다.



퀸의 히트곡 'I Was Born To Love You', 이 곡의 경쾌한 선율에 맞춰 피겨 스타들이 화려하게 은반 위를 누빕니다.



내일부터 사흘간 열릴 아이스쇼에는 차준환과 함께 평창올림픽 아이스 댄스 금메달리스트 테사 버츄와 스캇 모이어, 여자 싱글 은메달리스트인 메드베데바 등 국내외 피겨 스타 10명이 나섭니다.