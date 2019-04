'세계 영향력' 인정받은 BTS…K팝 스타 '타임 100' 인연은

그룹 방탄소년단이 미국 시사주간지 '타임'(TIME)의 '세계에서 가장 영향력 있는 100인'(100 Most Influential People·이하 타임 100)에 처음 선정되면서 다시 한번 월드 스타로서의 입지를 과시했습니다.



지난해에 이어 2년 연속 후보에 오른 방탄소년단은 팝스타 아리아나 그란데·칼리드, 영화 '보헤미안 랩소디' 주연 라미 말렉 등 아티스트 부문 17인에 포함됐습니다.



'타임'에 방탄소년단 추천사를 쓴 팝스타 할시는 "방탄소년단은 놀라운 재능과 헌신으로 정상에 다다랐다"며 "이들은 지난 몇년간 판매 기록을 깨트리고 전 세계 관객을 위해 공연하는 등 음악 산업에 돌풍을 일으키며 한국 문화를 대표하는 대사가 됐다. 그 뒤에는 음악이 언어의 장벽보다 강하다고 확신하는 7명의 놀라운 젊은이가 있었다"라고 소개했습니다.



이어 "자존감에 대한 긍정적인 메시지, 빛나는 노래에 숨은 철학의 복합성, 정교한 안무에 깃든 시너지와 형제애, 그리고 수많은 자선적이고 인류학적인 노력으로 수백만 명 팬과 모든 이에게 롤모델이 됐다"고 전했습니다.



멤버들은 또 영상을 통해 새 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)와 타이틀 곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)를 소개하기도 했습니다.



이 앨범으로 미국 빌보드 차트 정상에 세 번째 오를 것으로 예고된 방탄소년단은 강력한 글로벌 팬덤 '아미'의 지지를 받으면서 비틀스 신드롬에 비견되는 넘버원 그룹이 됐습니다.



앞서 이들은 2017년 타임의 '인터넷에서 가장 영향력 있는 25인'에 한국 가수로는 유일하게 뽑혔습니다.



지난해에는 '타임 100' 후보에 올라 독자 온라인 투표 1위를 기록했으나 아쉽게도 최종 명단에 포함되지 못했습니다.



올해도 독자 투표에서 약 6% 득표율로 1위를 차지했습니다.



(사진=타임 트위터 캡처, 빅히트엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)