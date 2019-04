그룹 방탄소년단이 빌보드 차트 1위에 오르며 또다시 K팝의 역사를 새롭게 썼다.



15일(현지시각) 빌보드 홈페이지에 올라온 예고 기사에 따르면, 방탄소년단이 지난 12일 공개한 새 앨범 '맵 오브 더 소울:페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)는 빌보드 메인차트인 빌보드200에서 1위를 차지했다.



방탄소년단이 빌보드 정상에 오른 건 이번이 세 번째다. 지난해 5월 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear), 지난해 9월 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)로 1위를 차지한 바 있다.



(SBS funE 강선애 기자)