그룹 방탄소년단의 신곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)가 유튜브 뮤직비디오 사상 최단 시간에 1억뷰를 돌파했습니다.



지난 12일 오후 6시 공개된 방탄소년단 새앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 타이틀 곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 뮤직비디오는 37시간 37분 만인 오늘(14일) 오전 7시 37분쯤 유튜브 조회수 1억 건을 넘겨 세계 최단 신기록을 냈습니다.



앞서 1억뷰 최단 기록은 블랙핑크의 '킬 디스 러브'(KILL THIS LOVE)로, 지난 5일 공개된 '킬 디스 러브'는 62시간 만에 1억뷰를 달성했습니다.



이로써 방탄소년단은 18번째 1억뷰 뮤직비디오를 추가하며 한국 가수 최다 1억뷰 돌파 뮤직비디오 기록을 자체 경신했습니다.



(사진=유튜브 캡처)