[스브스타] 방탄소년단 '컴백'…팝스타 에드시런, 할시와 콜라보까지 '풍성'

세계적인 팝스타들과 함께한 방탄소년단의 새 앨범이 드디어 베일을 벗습니다.방탄소년단은 오늘(12일) 오후 6시에 미니 앨범 MAP OF THE SOUL : PERSONA를 전 세계에 동시 공개합니다.이번 앨범은 방탄소년단이 지금의 위치에 오를 수 있게 해준 전 세계 팬들에게 전하고 싶은 솔직한 이야기를 담았다고 합니다. 또한 내면을 비롯한 세상에 대한 관심과 사랑의 즐거움을 이야기한다고 전했습니다.타이틀 곡 '작은 것들을 위한 시'는 세계적인 팝스타 할시(Halsey)가 피처링해 더욱 기대를 모으고 있습니다. 펑크 팝 장르의 곡으로 너에 대한 관심과 사랑, 작고 소박한 사랑의 즐거움을 노래했다고 밝혔습니다.이뿐만 아니라 영국 천재 싱어송라이터로 불리는 '에드 시런'과의 콜라보도 눈에 띕니다.앞서 지난 12월에 멤버 슈가가 음원 제작 프로그램의 화면을 찍어 올리며 '에드 시런'을 태그해 관심을 모은바 있는데요, 에드 시런이 함께한 'Make It Right'는 힘든 시절 자신을 알아봐주었던 상대에 대한 사랑과 치유 과정을 느낄 수 있는 섬세한 곡이라고 합니다.이외에도 '나는 누구인가'를 노래하는 RM의 솔로곡 'Intro : Persona', 새로운 멤버 조합의 유닛 곡 'Jamais Vu', 방탄소년단 표 힙합곡 'Dionysus' 등이 포함됐습니다.지난 11일까지 이미 300만 장이 넘는 선주문량을 기록하며 전 세계 팬들의 기대를 한몸에 받고 있는 가운데, 방탄소년단은 현지 시간으로 13일에 미국 NBC 방송 'SNL'에서 첫 컴백 무대를 가질 예정입니다.(구성=조도혜 에디터, 검토=김도균, 출처=빅히트엔터테인먼트, 에드시런 페이스북)(SBS 스브스타)