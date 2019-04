[스브스타] '그래미어워즈' 참석 전 RM에게 속성 영어 강의받는 '방탄소년단' 멤버들…인간미 뿜뿜

그룹 방탄소년단 멤버들이 미국 시상식 무대에 오르기 전 리더 RM에게 속성으로 영어 강의를 받는 귀여운(?) 모습이 포착됐습니다.지난 9일, 방탄소년단 공식 유튜브에는 '그래미어워즈' 비하인드 에피소드 영상이 공개됐습니다. 방탄소년단은 지난 2월 미국 3대 음악 시상식 그래미어워즈에 초청받아 시상자로 무대에 올랐습니다.영상에는 멤버들이 무대에 오르기 전 틈틈이 영어 공부하는 모습이 포착돼 눈길을 끌었습니다.멤버들은 종이를 들고 다니며 인터뷰 예상 질문과 답변을 영어로 어떻게 얘기할지 쉬지 않고 연습했습니다.특히 멤버들은 유창한 영어 실력을 자랑하는 리더 RM의 주위에 모여들어 영어 연습을 했습니다.학구열이 마구 샘솟는(?) 멤버들의 모습에 RM은 "가장 첫 번째 질문은 뭐다?"라고 말하며 리드했습니다. 이에 멤버들은 너도나도 불타는 열정을 보이며 적극적으로 참여했습니다.한창 연습하던 멤버 진이 "아이 캔트 초이스"(I can't choice)라고 말하자, 이를 듣던 RM은 "형, '아이 캔트 추즈'(Choose)예요"라고 답했습니다. 그러면서 "형, 근데 초이스라고 하면 귀여울 것 같아요. 아이 캔트 초이스로 가자!"라며 리더답게 멤버들을 세심하게 챙기는 면모를 보였습니다.또한 멤버들은 인터뷰 상황극을 펼치며 적극적으로 연습했고, 멤버 지민은 RM의 옆에서 1대 1 강습을 받기도 했습니다.완벽한 무대를 위해 열심히 영어 공부하는 멤버들의 모습이 흐뭇한 미소를 자아냅니다.영상을 접한 누리꾼들은 "열심히 연습하는 모습 멋져요", "대견하다", "너무 귀여워요" 등의 다양한 반응을 보였습니다.한편, 방탄소년단은 지난 10일 미국 NBC 유명 코미디쇼 '새터데이 나이트 라이브'(SNL)에 참석하기 위해 미국 뉴욕으로 출국했습니다.방탄소년단은 오는 12일 새 앨범 '맵 오브 더 솔:페르소나'(MAP OF THE SOUL: PERSONA)를 전 세계 동시 발매한 뒤, 미국 SNL에서 컴백 무대를 선보일 예정입니다.(구성=한류경 에디터, 검토=김도균, 출처=방탄소년단 유튜브·트위터)(SBS 스브스타)