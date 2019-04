"방송과 달라"…김희철, 먹방 크리에이터에 돌직구

가수 겸 방송인 김희철이 '먹방 크리에이터' 슈기와 특별한 만남을 가진다.



오늘(8일) 밤 첫 방송되는 SBS Plus '렌트채널, 님은 부재중'(이하 '님은 부재중')에서는 김희철이 유튜브 190만 구독자를 보유한 '먹방 전문 크리에이터' 슈기 채널을 빌려 개인 방송을 하는 모습을 볼 수 있다.



사전 녹화에서 김희철은 슈기의 방송 스튜디오인 집으로 향한다. 생각보다 지저분했던 집 상태에 1차 충격을 먹은 김희철은 "내가 화면에서 보던 모습과 실제가 다르다"라고 말해 슈기를 당황케 했다.



이어 "방송에 나오는 화면은 엄청 예쁜데, 화면에 안 나오는 곳은 굉장히 열악하다"며 "아까부터 숨을 쉬기 힘든 환경"이라고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.



슈기는 "굳이 희철님이 얘기 안 하셔도 제 팬들은 다 아신다"며 "이사 후 너무 바쁜 스케줄 탓에 방송하고 자는 시간 외에 늘 야외 스케줄이었다"라고 해명했다.



김희철은 녹화가 끝난 후 슈기에게 자비로 공기청정기를 선물해 방송을 훈훈하게 마무리했다.



'님은 부재중'은 연예인이 인기 크리에이터의 방송 채널을 하루 동안 빌려 자신만의 콘텐츠를 제작하는 과정을 담은 프로그램. 감스트, 슈기, 여정을 떠난 여정 등 국내 최고의 1인 크리에이터들과 지상렬, 김희철, 권혁수 등 셀럽들의 만남만으로도 기대를 모은다.



SBS Plus '렌트채널, 님은 부재중'은 오늘(월) 밤 11시 SBS Plus, 내일(화) 밤 11시 SBS funE, 10일(수) 밤 9시 SBS MTV를 통해 만나볼 수 있다.



(SBS funE 김지혜 기자)