방탄소년단, '작은 것들을 위한 시' 티저 공개…할시 피처링

그룹 방탄소년단이 미국 뮤지션 할시(Halsey)와 컬래버레이션한 타이틀 곡 티저를 전격 공개했다.방탄소년단은 오늘(8일) 0시 공식 홈페이지와 팬카페, SNS 채널을 통해 새 앨범 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 타이틀 곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey'의 티저 영상을 공개했다.공개된 티저 영상은 티켓 박스 안에서 약속이 있는 듯 어딘가로 바쁘게 움직이는 할시의 모습으로 시작한다. 티켓 박스를 나서며 방탄소년단과 마주친 할시는 이내 사라지고, '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)'의 노랫말과 멜로디가 공개되며 나란히 서있는 방탄소년단 일곱 멤버의 뒷모습 실루엣으로 마무리된다.특히, 세계적인 가수 할시가 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)'의 피처링에 참여한 것은 물론 방탄소년단과 함께 티저 영상에 등장해 타이틀 곡과 뮤직비디오에서 어떤 조합을 보여줄지 기대감을 높이고 있다.방탄소년단은 오는 12일 새 앨범 MAP OF THE SOUL : PERSONA를 전 세계 동시 발매하고, 13일(현지시간) 미국 NBC 방송의 'SNL'에서 첫 컴백 무대를 갖는다. MAP OF THE SOUL : PERSONA는 예약 판매 첫날부터 현재까지 27일째 아마존 CDs & Vinyl 부문 베스트셀러 1위를 이어가고 있다.(SBS funE 강선애 기자)