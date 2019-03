'더 팬' 비비 콜라보 무대에 윤미래·타이거JK·BIZZY 출격 '힙합 클래스 증명'

윤미래, 타이거JK, BIZZY가 비비의 무대를 채웠다.



29일 밤 방송된 SBS '더 팬 라이브 온 에어'(이하 '더 팬')에서는 더 팬 TOP5의 콜라보 무대가 공개됐다.



이날 임지민은 형빈과 함께 'As long as you love me' 콜라보 무대를 선보였다. 어쿠스틱한 무대와 완벽한 두 사람의 화음에 관객석에서는 연신 환호를 보냈다.



이어 카더가든과 장혜진의 콜라보 무대가 이어졌다. 장혜진은 무대에 앞서 "(차)정원아. 공연은 당연히 잘 하리라 믿는다. 화이팅"이라며 응원의 메시지를 보냈다.



두 사람은 무대에서 오혁의 'TOMBOY'를 열창하며 둘 만의 특유의 감성을 자랑했다.



한편 비비의 콜라보 무대에서는 윤미래, 타이거JK, BIZZY가 출격했다. 네 사람은 'Get it in'을 불러 열정적인 힙합 무대를 채웠다.



에너지 넘치는 네 사람의 무대에 관객석의 팬덤도 함께 일어나 즐겼다.



(SBS funE 조연희 에디터)