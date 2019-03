최근 '고양이를 잠들게 만드는 노래'로 SNS를 뜨겁게 달군 에픽하이의 새 앨범에 수록된 노래, 'Lullaby For A Cat'. SNS에 'Lullaby For A Cat'을 검색하면 노래를 들으며 꾸벅꾸벅 졸거나 아예 잠이 든 고양이의 사진과 영상이 수천 건입니다. 'Lullaby For A Cat'에 대한 애묘인들의 뜨거운 반응에, 'Lullaby For A Cat'을 작사·작곡한 에픽하이의 멤버 타블로 씨에게 의도한 것이냐고 물어봤습니다. 하지만 그는 자신도 놀라운 뿐이고 의도한 바가 없다며 웃을 뿐이었습니다. 도대체 고양이들이 'Lullaby For A Cat'을 들으면 잠이 오는 이유가 무엇일까요?



책임프로듀서 하현종 / 기획 SBS 본격연예 한밤 / 편집 김경희



(SBS 스브스뉴스)