대학가에는 '3개월 클리셰', '3개월의 법칙'이란 게 있습니다.



바로, 교수가 성범죄 물의를 일으켜도 '정직 3개월'의 징계만 받고 강단에 복귀하는 현실을 풍자하는 말입니다.



서울 소재의 국립대학인 서울과학기술대학교에서도, 10명 이상의 학생에게 성폭력을 가해한 C 교수가 3개월 만에 강단으로 돌아왔습니다.



이에 반발한 해당 학과 학생들은 졸업까지 미루면서 C 교수의 수업을 4년째 거부했지만, C 교수는 돌연 이번 학기부터 강의를 다시 맡게 됐습니다.



성폭력 가해자로 처벌받은 교수가 다시 강단에 돌아와 애꿎은 학생들만 피해를 보는 이 현실, 스브스뉴스가 자세한 내막을 알아봤습니다.



