봄이 오면 산에 들에 꽃이 피겠지요. 누구에게나 고향에 봄이 오면 꽃대궐이 차려지겠지요. 한국인에게도 미국인에게도 마찬가지겠지요. 봄이 온 것 같기는 한데 오늘은 영 날이 스산하고 손이 시렵기까지 합니다. 그래도 봄은 와있겠지요. 봄이 오면 고향에 돌아가 다시한번 그대에게 사랑한다고 말하고 싶어질 겁니다. 'When it's springtime in the Rockies...'영상 출처 : 주영진의 뉴스브리핑(SBS 뉴미디어부)