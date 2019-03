'솔로 데뷔' 워너원 박지훈, 전곡 프리뷰 영상 공개…왕자님 비주얼

워너원 출신 박지훈이 첫 솔로앨범 발매를 앞두고 전곡 프리뷰 영상을 공개했다.



22일 0시 소속사 마루기획은 공식 SNS을 통해 박지훈의 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK' 앨범 프리뷰 영상과 함께 음원 전곡 하이라이트 메들리를 공개했다.



공개된 영상에는 타이틀곡 'L.O.V.E'를 비롯해 앨범의 첫 포문을 여는 트랙 'The beginning of…', 'US', 'Would you', '새벽달', 'Young 20(PROD. by 이대휘)'까지 총 6개 트랙의 음원 하이라이트가 담겨있다.



더불어 곡마다 각기 다른 분위기를 뽐내는 앨범 재킷 이미지를 통해 섹시한 남자와 순수한 소년을 넘나드는 박지훈만의 콘셉트 소화력을 과시했다. 또한 레드·화이트·블랙 슈트를 차례대로 선보이며 영화 속 왕자님 같은 완벽한 비주얼을 선사했다.



박지훈의 첫 솔로 앨범 'O'CLOCK'은 워너원의 박지훈과 다른 솔로 가수로서의 색다른 모습과 무한한 가능성을 확인할 수 있는 앨범이 될 전망이다. 앨범 발매에 앞서 박지훈의 첫 솔로 데뷔 무대를 볼 수 있는 팬 쇼케이스는 1분 만에 전석 매진된 가운데, 하이라이트 메들리까지 공개되며 박지훈을 향한 국내외 관심이 쏟아지고 있다.



한편, 박지훈의 첫 번째 미니앨범 'O'CLOCK'은 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매되며, 같은 날 오후 상명아트센터 계당홀에서 개최되는 쇼케이스에서 타이틀곡 'L.O.V.E' 무대를 최초 공개할 예정이다.



[사진 = 마루기획 제공]



(SBS funE 강선애 기자)