"워너원 박우진부터 레드벨벳 예리까지"…'정글의 법칙' 태국行 병만족 확정

SBS '정글의 법칙 in 로스트 정글'이 라인업을 확정했다.



42번째 도전을 맞은 병만족은 5월 방송 예정인 SBS '정글의 법칙 in 로스트 정글' 촬영을 위해 오는 25일 태국으로 떠난다. 이번 시즌의 무대는 세계에서 가장 오래된 원시림을 품고 있는 태초의 땅 '태국'으로, 무려 7,800여 군의 동식물을 품고 있는 다양한 생물의 터전이다.



이번 병만족은 '표류'라는 테마를 내세워 전반부에는 '정글의 법칙 in 로스트 정글'을, 후반부에는 '정글의 법칙 in 로스트 아일랜드' 타이틀로 혹독한 환경에서 고군분투하는 병만족의 치열한 생존기가 그려진다.



이번 시즌은 그 어느 때보다 강력한 멤버들이 출격해 화제를 모은다. 선발대로는 족장 김병만을 필두로 배우 박호산, 박정철, 현우, 엄현경, 정찬성, 워너원의 박우진, 구구단의 미나가 라인업을 확정 지었다. 이어 김뢰하, 이승윤, 허경환, 송원석, 아이콘의 비아이, 레드벨벳의 예리가 후발대로 출격한다.



이번 42기 병만족에서 가장 활약이 기대되는 멤버로는 '코리안 좀비' UFC 파이터 정찬성과 '자연인' 이승윤을 꼽힌다. 생존력 '만렙'이 예상되는 이들이 첫 정글 도전에서 병만족장과 어떤 케미를 보여줄지 기대를 모은다.



또 예능에 한 번도 출연한 적이 없는 배우 박호산의 새로운 도전도 관전 포인트이다. '슬기로운 감빵생활' '나의 아저씨'에서 신스틸러로 등극한 배우 박호산과 영화와 드라마를 넘나들며 강렬한 존재감을 보이고 있는 배우 김뢰하가 정글에서는 어떤 반전 매력을 선보일지 궁금증을 자아낸다.



이번 시즌 젊은 혈기를 담당할 아이돌 또한 역대급 화려한 라인업을 자랑한다. 워너원의 박우진, 아이콘의 비아이, 레드벨벳의 예리, 구구단의 미나가 정글에서도 상큼한 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.



이밖에도 바비인형 몸매에 털털한 성격으로 예능을 접수한 배우 엄현경, '남사친의 대명사' 배우 현우, 드라마 '하나뿐인 내편'의 태풍 역으로 강한 인상을 심어준 라이징스타 송원석, 정글 유경험자 박정철과 허경환이 합세한다.



한편 '정글의 법칙'은 매주 토요일 밤 9시에 방송된다.



[사진=SBS funE DB]



(SBS funE 강선애 기자)