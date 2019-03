백예린, 8개 차트 1위…'음원퀸'의 귀환

가수 백예린이 8개 차트를 올킬하며 '음원퀸'의 귀환을 알렸다.



백예린의 신곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'는 19일 오전 멜론, 지니, 벅스, 엠넷, 네이버뮤직, 소리바다, 올레뮤직, 플로까지 총 8개의 음원 사이트 실시간 차트 1위에 올랐다.



'그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'는 18일 오후 6시 발매한 두 번째 솔로 미니앨범 'Our love is great(아워 러브 이즈 그레이트)' 타이틀곡이다. 관계 안에서 서로 의도치 않게 피어난 불안함은 우리 잘못이 아니며, 결국 그것은 우리를 더 크게 만들어 줄 것이라는 백예린의 생각을 담은 노래다.



이번 앨범은 2016년 12월 크리스마스 시즌송 'Love you on Christmas(러브 유 온 크리스마스)'를 이후 2년 3개월여 만에 발매한 앨범이다. 백예린이 직접 작사, 작곡에 참여한 총 7곡이 수록됐다.



