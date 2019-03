문재인 대통령이 청와대 경제보좌관에 IT 분야 전문가인 주형철 한국벤처투자 대표이사를 임명했습니다.



차관급인 청와대 경제보좌관 임명은 김현철 전 보좌관이 '50·60세대에 대한 무시 발언 논란' 등에 대한 책임을 지고 사퇴한 지 48일 만입니다.



주 신임 보좌관은 SK커뮤니케이션즈 대표이사, 네이버가 설립한 소프트웨어 산업 전문인재 양성기관인 NHN NEXT 교수, 서울산업진흥원 대표이사 등을 역임했습니다.



대전 대신고와 서울대 컴퓨터공학과를 졸업한 뒤 미국 매사추세츠공대 경영대학원에서 경영학 석사학위를 받았습니다.



김의겸 청와대 대변인은 "IT 분야 전문가인 주 보좌관은 20여년간 민간기업 임원으로 활동하며 쌓은 풍부한 현장경험이 장점"이라며 "중소·벤처 기업의 창업·투자 지원과 생태계 조성 등 공공정책업무 경험도 가진 경제전문가"라고 말했습니다.



또 "민간과 공공부문에서 다져진 경제 전반에 대한 식견과 인적 네트워크를 토대로 새로운 성장동력 발굴, 지속 가능한 벤처기업 생태계 조성 등 정부의 혁신성장 성과 창출에 기여할 것"이라고 기대했습니다.



(사진=청와대 제공, 연합뉴스)