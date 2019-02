방탄소년단, 日 골드디스크 대상 5관왕…'자체 최다 수상'

그룹 방탄소년단이 제 33회 일본 골드 디스크 대상에서 5관왕에 올랐다.



26일 일본 골드 디스크 대상 수상 내역에 따르면, 방탄소년단은 아시아 부문 '베스트 아시안 아티스트'를 비롯해 '올해의 앨범', '베스트 3 앨범', '베스트 뮤직 비디오' 등 4개 부문에서 5관왕을 차지했다.



일본 레코드 협회가 주관하는 '일본 골드 디스크 대상'은 한해 동안 음반 산업 발전에 공헌한 아티스트와 작품에 시상하는 일본 내 권위 있는 시상식이다. 지난 1년간 발매된 음반, 비디오 등의 판매 실적에 따라 각 부문 수상자를 선정한다.



방탄소년단은 지난해 4월 발매한 일본 정규 3집 'FACE YOURSELF'로 '올해의 앨범'과 '베스트 3 앨범' 등 2개 부문에서 수상했다. 또, 지난해 8월 발매한 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 'Answer'는 '베스트 3 앨범' 상을 받았다.



또한, 방탄소년단은 '베스트 아시안 아티스트'에 선정되었으며, 2017년 10월 일본에서의 첫 돔 공연 실황을 담은 '2017 방탄소년단 라이브 트릴로지 에피소드 3 윙스 투어 인 재팬 스페셜 에디션(2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE Ⅲ THE WINGS TOUR IN JAPAN ~ SPECIAL EDITION ~ at KYOCERA DOME)'은 '베스트 뮤직 비디오' 상을 수상했다.



사진=백승철 기자



(SBS funE 강경윤 기자)